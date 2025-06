U ekskluzivnom intervjuu za The New York Times, Bardem je prvi put javno govorio о teškom periodu kroz koji je prolazila slavna glumica nakon rođenja njihovog prvog deteta, sina Lea, 2011. godine.

- Trudnoća nije bila toliko teška. Ali depresija posle... To je bilo nešto što nije znala kako da izrazi. Bilo je novo za nju - rekao je Havijer i otkrio da tada nije ni bio svestan kroz šta Penelope prolazi.

- Znali smo da je to to. Pokušavali smo da to ignorišemo, ali jednostavno nismo mogli - iskreno je priznao Bardem.