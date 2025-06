"Nažalost, u Kolumbiji su u to vreme pipci narko-prometa bili svuda. Ne mogu da vam kažem da su svi bili dileri droge, jer to nije istina. Ali, na primer, ako ste arhitekta, ko je kupovao stanove? Ako imate auto-salon, ko kupuje automobile? Narkosi. Znao si ko su narkosi. Sve je bilo dirnuto njima. Moj brat je bio drag dečko. Ali doneo je pogrešnu odluku i nažalost platio za to. Svi smo to platili. Bratovljeo ubistvo zauvek je promenilo Sofijinu porodicu.