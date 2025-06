Svima poznata Samanta Džouns iz kultne serije " Seks i grad ", glumica Kim Katral , nedavno je dala intervju za britanski magazin "The Times of London" u koje je otkrila da je za ulogu Samante odbila čak četiri puta pre nego što ju je konačno prihvatila.

Katralova je glumila Samantu u svih 94 epizoda serije "Seks i grad", koja se prikazivala od 1998. do 2004. godine, ali je jedina koja se nije vratila u nastavak serije "And Just Like That". Sem njenog pojavljivanja u finalnoj epizodi druge sezone, u ostalim kadrovima je nismo videli, a sada je otkrila i zašto.