„Možda postoje, ali ne znam za njih“

Govoreći u emisiji „Baby, This is Keke Palmer“, koju vodi glumica i pevačica Kiki Palmer, Holi se osvrnula na spekulacije o navodnim podzemnim prolazima između Plejboj vile i Didijeve kuće.

„Znaš, sada sam mnogo otvorenijeg uma nakon svega o čemu sam pričala, pa uvek ostavljam prostor za mogućnost da je nešto istina i da ja to jednostavno ne znam“, rekla je Medison. „Jedna od stvari koje volim da pominjem jeste ta priča o tunelima ispod vile koji navodno vode do Didijeve kuće.“

„Ne koliko ja znam. Da li su možda postojali neki tuneli za koje ja nisam znala? Možda. Ali, iskreno, cela priča nema baš smisla, jer mislim da se on nije ni preselio u to naselje pre 2014. godine. A do tada je sve to već bilo iza mene.“