Kanadska muzičarka Avril Lavinj (40) karijeru je započela 2002. godine albumom "Let Go", koji je prodat u više od 16 miliona primeraka. Njen imidž buntovne tinejdžerke i hitovi poput "Sk8er Boi" i "Complicated" učinili su je glasom tadašnje generacije adolescenata. Tokom karijere prodala je više od 40 miliona albuma i 50 miliona singlova širom sveta.

Avril Lavinj postala je ikona mladih tokom ranih 2000-ih. Njen debi album "Let Go" iz 2002. godine, na kom se nalazi i kultna pesma "Complicated", lansirao ju je među najveće zvezde pop-pank muzike.

Već sa 16 godina je potpisala ugovor s "Arista Records", a njen prvi album "Let Go" ubrzo je postao komercijalni hit. Taj album je prodat u više od 16 miliona primeraka širom sveta, a Avril je postala prepoznatljivo ime u industriji.

Dok je njena karijera bila na vrhuncu, Avril je takođe prošla kroz lične izazove. Iako je bila u braku s kanadskim pevačem Derikom Viblijem iz benda Sum 41 od 2006. do 2010. godine, brak se završio zbog različitih interesovanja i obaveza. Godine 2013, Avril je uplovila u brak s pevačem Čadom Krogerom iz benda Nickelback, ali ni taj brak nije potrajao. 2015. godine je objavila razvod, što je bio još jedan udarac u njenu privatnu sferu.

Teorija tvrdi da je Avril Lavinj preminula 2003. godine, nakon izdavanja svog debi albuma Let Go, te da ju je navodno zamijenila dvojnica koja je nastavila njezinu karijeru. Prema ovoj teoriji, razlog za zamjenu je to što Avril navodno nije mogla nositi pritisak slave, a umjesto nje u javnost je izašla osoba koja je fizički i stilski vrlo slična originalnoj Avril, ali zapravo nije ona.