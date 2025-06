"Tužan gubitak! Spomenuo sam Vinsi u dijalogu serije Queer As Folk 2, i ona me je pronašla! Uspela je da dođe do moje imejl adrese samo da mi kaže koliko je bila oduševljena što je pomenuta. Bila je puna radosti, kakva divna žena. Razmenjivali smo poruke godinama, smejali se zajedno, bila je veoma zabavna. I kakva sjajna karijera! Obožavao sam je. Svaka čast, Vinsi, laku noć, draga", napisao je.