Pevač Lu Kristi , poznat po hitovima Lightnin' Strikes i Rhapsody in the Rain, preminuo je u 82. godini u svom domu u Pitsburgu, nakon kratke bolesti , potvrdila je njegova supruga Frančeska., piše Daily Mail.

Kristi je dostigao vrhunac karijere 1966. kada je Lightnin' Strikes zauzela prvo mesto na Bilbord top 100, dok je Rhapsody in the Rain bila među prvih 20. Ranije je imao uspehe sa pesmama The Gypsy Cried i Two Faces Have I, a 1969. godine sa "I'm Gonna Make You Mine, u kojoj je gostovala Lesli Gor.