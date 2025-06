"Krenuću s ludom dijetom. Pregledavala sam Instagram i iskočila mi je ova bodibilderka - ugojila se 30 kilograma u trudnoći, a sad joj dete ima šest godina i ona izgleda neverovatno definisano. Melisa je trener kog sam pronašla. Baš me inspiriše i želim da se nađem s njom da vidim može li da me trenira. Mogla bi da mi pomogne s ishranom i usmeri me na pravi put. Kad bih barem bila 10 odsto kao ona, to bi mi promenilo život. Pogotovo ruke i leđa. Sve je u ishrani. Moram da usvojim taj stil života. Moram da probam", rekla je 2017. godine Kim.