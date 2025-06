Holivudski filmski producent izneo je šokantne tvrdnje da je Šon Didi Kombs pokušao da ga seksualno napadne u teretani , što je dovelo do nasilne, gole tuče.

Glumac i filmski producent Džejms Kamings (57) izjavio je da se incident dogodio 2002. godine, kada su on i muzički mogul (55) bili sami u parnoj sobi teretane LA Fitness u Los Anđelesu. Na kraju se, kako kaže, odbranio od reperovih agresivnih seksualnih nasrtaja, ali ga je uznemirujući susret ostavio potresenim i poniženim , ispričao je u ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail.

"Ulazim u saunu i on me pogleda", govori Kamings, "pogledam i ja njega,ali ni o čemu ne razmišljam, jer sam ga video već par puta. Iznenada, on ustaje i proteže se kao da dodiruje plafon. Naginje se ka meni i sledeće što znam njegovi prsti su na mojoj nozi".