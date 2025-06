Ako tražite nešto drugačije za binge gledanje, sedmoepizodna serija "Mercy for None" prava je stvar. Akciono-noir drama stigla je 6. juna i do sada je gledana skoro 25 miliona sati, pokazuju podaci platforme. Jedan korisnik Reddita opisao je seriju kao veoma intenzivnu, dok je drugi dodao da je to najbolja serija 2025. godine.