Bruklin i njegova supruga Nikola preselili su se u holivudsku vilu vrednu 13 miliona evra, ali kako se navodi, Nikola je glavna vlasnica nekretnine. Prema pisanju britanskog lista "The Sun", Dejvid i Viktorija strahuju da je njihov sin "zarobljen" ovim aranžmanom, kao i navodnim predbračnim ugovorom koji je sastavljen kako bi se zaštitilo ogromno bogatstvo porodice Pelc. Nikolin otac Nelson Pelc ima neto vrednost od 1,4 milijardi evra.

"Novac je koren svih zala"

Izvor blizak porodici Pelc rekao je za "The Sun": "Novac je, kako se kaže, koren svih zala. Svakako se u slučaju Bekama protiv Pelcovih to pokazalo... zamršenim. Dejvid i Viktorija su sami zaradili svoj novac. Kada se radilo o kupovini ove kuće, naravno da neće tek tako dati svom sinu milione - kakvu bi to poruku poslalo?"