Lizo , popularna pevačica i dobitnica Gremija, prvi put je otvoreno progovorila o korišćenju leka Ozempik . U četvrtak je u podkastu "Just Trish" potvrdila da je kratko koristila ovaj lek, početkom 2023. godine, ali je brzo odustala.

Pevačica Lizo u jednom trenutku imala je čak 140 kilograma Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia, Casey Flanigan/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

- Kad sam bila veganka, jela sam puno lažnog mesa, hleba i pirinča. Morala sam da jedem jako puno da bih ostala sita. Unosila sam 3000 do 5000 kalorija dnevno - rekla je.

- Kad sam počela da jedem pravu hranu, govedinu, piletinu, ribu, osećala sam se sito. Nisam više širila želudac veštačkim sastojcima koji me nisu zasitili - rekla je i dodala da, iako je prestala sa uzimanjem Ozempika, ne osuđuje one koji ga koriste.

- To nije varanje. To je lek koji pomaže da se neko nosi sa nečim što mu je teško. Radila sam naporno i sve sam radila namerno. Kad mi neko udeli kompliment, kažem: "Hvala." Primam to iskreno jer sam se trudila - dodala je.