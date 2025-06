Glumičina majka je iz Venecuele, a otac iz Hrvatske. U braku su dobili ćerke bliznakinje Gabrijelu i Danijelu i obe su se bavile manekenstvom. Gabrijela je u mladosti bila mis Venecuele, a kasnije je krenula na studije psihologije, ali je shvatila da to nije poziv kojim želi da se bavi. Odlučila je da se upiše na časove glume i kao bivša misica veoma brzo došla do prve uloge.

Poznata glumica je u pravom ratu sa svojom sestrom bliznakinjom, svaki kontakt su prekinule pre više od deset godina, a upravo zbog sestre, Gabrijela je iz kuće izbacila majku i brata, i to kada je saznala da su oni i dalje u dobrim odnosima sa Danijelom. Šta je izazvalo svađu među sestrama, i dalje je misterija. Pretpostavlja se da je razlog taj što je Danijela ona navodno otpočela romansu sa Gabrijelinim bivšim suprugom Migelom, s kojim se ona rastala 1999. godine. Kada je Danijela bila u petom mesecu trudnoće, doživela je moždani udar i završila u komi u kojoj je bila tri godine. Kružile su priče da je Danijelin dečko od Gabrijele tada često tražio novčanu pomoć. Nakon što se Danijela probudila iz kome, navodno se nije sećala svega, a njen muž ju je usmerio protiv sestre. To je dovelo do konačnog prekida kontakta između bliznakinja.