"To nas je spaslo. OnlyFans mi je spasio život, 100 posto. Ne mogu da verujem da to govorim, ali stvarno nas je spaslo. Svako ko želi da me osudi i ponizi, neka samo izvoli. Samo se nadam da se nikada neće naći u poziciji u kojoj sam se ja našla, da moram da se brinem za dvoje male dece. To je spaslo moj dugogodišnji dom koji nam je bio vrlo važan. I osim svega toga, dao mi je dovoljno novca da sama pokrenem i finansiram Ultrafree", ispričala je glumica sa suzama u očima, prenosi Daily Mail.