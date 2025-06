Orlando Blum i Kejti Peri navodno su u ozbiljnoj krizi nakon što je pevačica u aprilu učestvovala u kratkom, ali medijski ismejanom svemirskom letu Blue Origin-a, koji je vodila Loren Sančez . Let je trajao 11 minuta, ali izazvao je ogromnu medijsku pažnju i lavinu negativnih reakcija, a Peri je bila posebno izložena kritikama zbog teatralnog ponašanja u bestežinskom stanju i ljubljenja tla nakon povratka.

U galeriji pogledajte kako je izgledao let u svemir Kejti Peri:

Blum ju je kritikovao zbog leta?

Umesto podrške Orlando Blum je navodno žestoko kritikovao učestvovanje svoje partnerke u tom događaju, rekavši da je cela stvar bila "sramotna" i "neprijatna". Prema izvorima bliskima pevačici, ta izjava joj je jako povredila osećanja. "Zamislite da odete u svemir - stvarno u svemir - a vaš partner ne bude impresioniran" , rekao je izvor za Daily Mail. "Naravno da ju je to pogodilo."

"Kejti smatra da su Džef i Loren više njeni prijatelji nego Orlandovi, pa je posebno frustrirana jer on ide", kaže izvor. "Oseća kao da joj time prkosi". Takođe je ogorčena jer je Blum kritikovao njen svemirski let, a sada ide na venčanje upravo onih ljudi koji su joj omogućili to iskustvo.