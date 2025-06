Milan Vasić nedavno je stao na ludi kamen i čeka prvo dete sa svojom izabranicom, koja je u poodmakloj trudnoći. On jedan je od retkih koji svoju bazu nije pronašao u Beogradu, već živi i radi u svom rodnom selu Veliko Ropotovo blizu Kosovske Kamenice , u južnoj srpskoj pokrajini.

- Ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo, ne smemo da zaboravimo svoje poreklo , jer ako zaboravimo to, onda ni naši praunuci neće znati da su bili Srbi. Želim narodu da kažem da ide na Kosovo i Metohiju, jer to mnogo znači tamošnjem narodu.

Često kontaktiraju sa mnom i sveštenstva iz nekih manastira koji su malo zapostavljeni pa me pozivaju da dođem. To su sve manastiri iz 13, 14, 15. veka, to je bogatstvo i prosto je greota ne otići tamo, a svako ko jednom ode vratiće se ponovo - rekao je Vasić.