Rođen 31. marta 1944. godine, Ralfs je svirao u nekoliko bendova kao tinejdžer pre nego što je postao član grupe Silence, benda iz Hereforda, blizu Velsa. Kada se pevač Ijan Hanter pridružio bendu 1969. godine, grupa je promenila ime u Mott the Hoople (po romanu Vilarda Manusa). U tom bendu, Ralfs je napisao jedan od svojih najranijih standarda, „Rock and Roll Queen“, i pridružio se bendu oblačeći se u glamurozne odevne kombinacije. („Ready for Love“ je takođe prvi izradio Mot.)