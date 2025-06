„Priča: Jaki bolovi u stomaku počeli su pre dva dana i postajali su sve gori. Stigao sam u Milano i pozvao lekara u hotelsku sobu. Poslao me je u hitnu sa pasošem i njegovom beleškom. U bolnici sam bio već u 16:30.“

„Sada je 4:30 ujutru i ovde ću ostati bar još jedan dan. Malo me boli, ali se generalno osećam dobro,“ izjavio je. „Dobio sam izvanrednu negu ovde u Milanu! Uprkos jezičkoj barijeri, svako medicinsko osoblje koje sam sreo bilo je nasmejano, ulivalo mi poverenje i odradilo neverovatan posao. Grazie, Italija.“

Lehmo ostaje duhovit čak i na infuziji

Lehman, koji je redovan gost na australijskim komičnim emisijama poput Have You Been Paying Attention?, poznat je po svom britkom jeziku i neustrašivom humoru – čak i dok leži u bolničkom krevetu.