Rupert Merdok (94) sin je medijskog izdavača Kita Merdoka, koji je nakon očeve smrti izgradio globalno medijsko carstvo. Najpre u rodnoj Australiji, zatim u Ujedinjenom Kraljevstvu, a potom i u Sjedinjenim Američkim Državama. Osnovao je News Corporation, koji uključuje uticajne novine poput The Times-a, The Sun i The Wall Streeta Journal-a, kao i televizijske mreže poput FOX-a.