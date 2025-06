Bizarna pretnja

Do te promene došlo je nakon što su aktivisti iz regije zapretili da će kanale Venecije ispuniti krokodilima na naduvavanje kako bi sprečili dolazak zvanica.

"Jako smo ponosni na to! Nemamo novca, nemamo ništa! Samo smo građani koji su počeli da se organizuju i uspeli smo da izbacimo jednog od najmoćnijih ljudi na svetu, sve milijardere, iz grada", izjavio je Tomaso Kačari, član grupe koja sebe naziva "No Space for Bezos".