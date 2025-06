„Kao dete prošla sam jako težak put. Bila sam zlostavljana dugi niz godina. Sa 12 godina oduzeta mi je nevinost i ‘preko noći’ postajem žena. Sve te rane su me odvele u zavisnost od droga i još veći nemoral. A onda upoznajem čoveka u kojeg se zaljubljujem, misleći da će me spasiti. Ali nije. I to je bila laž Sotone kroz tu zarobljenu dušu, koja me odvela u još veće grehe – očistila sam dete“, rekla je.