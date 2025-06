spektakl Ove svetske zvezde nastupiće na venčanju milijardera: Otkrivena i cifra honorara, Džef Bezos i Loren Sančez nisu štedeli novac

Foto: Shutterstock, Courtesy of Aman/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dvoje umetnika već imaju nekoliko zajedničkih pesama, uključujući Hello Hello i Sine From Above.