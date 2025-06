U međuvremenu je Lorenin stariji brat Majkl Sančez tužio Bezosa i njegovog saradnika zbog tvrdnje da je on objavio bogataševe obnažene fotografije. To je dovelo do njegovog distanciranja od porodice, a Loren je izjavila da je on dao magazinu National Enquirer njene privatne informacije i nazvala to "neoprostivom izdajom".