Ana Vintur povukla se sa mesta glavne urednice američkog Voga nakon što je 37 godina obavljala taj posao i diktirala tokove svetske mode. Pre te odluke povukla je kontroverzan potez i razbesnela redakciju "Vanity fair" koju nadgleda kao direktorka globalnog sadržaja Conde Nast, izdavačke kuće. Bila je to njena poslednja kontroverzna odluka kao prve žene modne Biblije, ali sigurno ne i poslednja u karijeri, prepletenoj potezima na koje bi retko ko bio spreman.

Vest da Ana Vintur više nije glavna urednica američkog Voga dočekana je kao istinski šok . Iako je to moralo da se desi jednog dana, svima je sve do danas takva mogućnost delovala nemoguće.

Ali reč nemoguće ne postoji za Anu Vintur koja je pre odluke o odlasku iz Voga, rešila da na čelo Vanity fair dođe Mark Gviduči, najbolji prijatelj njene ćerke Bi Šafer, pa je time naljutila zaposlene u ovom prestižnom časopisu koji smatraju da on nije kompetentan za taj posao.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Naslednica Britanca i Amerikanke, potomkinja vojvotkinje i baroneta, od očeve pomoćnice išla je korak po korak do žarišta svetske mode - svetog grala “Voga”.

Britansko-američka novinarka je u 15. godini pokazala sklonost ka desetak godina starijim momcima, a jedan od njih Ričard Nevil doveo ju je do redakcije kontroverznog “Oza”.

Do “Voga” su je vodili časopisi “Savi” i “Viva” u kom je prvi put pokazala koliko je strog šef. Ozbiljan korak bilo je modno uredništvo “Njujorka”, ali želja da preuzme kormilo najuticajnijeg časopisa nije je nikada napuštala.

Ambiciozna Ana morala je da testira svoje strpljenje, a bolje predvorje do modnog raja od britanskog “Voga” nije mogla ni da zamisli, ali ni da očekuje.

Zaposleni međutim, mogli su da zamisle million boljih urednika od nje, nazvavši je “Nuklearna Vintur” , a period njene vladavine od 1985. do 1987. “Vintur našeg nezadovoljstva”. U meri u kojoj je promenila lice Met bala promenila je i britanski “Vog”.

Ali, najveće ideje čuvala je za “Vog” , pokrovitelja Met Gale. Izmenila je naslovne strane, okrenula ga u potpunosti ka modi od časopisa koji je do tad bio nalik lajfstajl novinama, kombinovala skupe odevne komade sa pristupačnim modelima, menjala njegovu esteteiku - kako kritičari tvrde, u korist elitističkog pristupa, pojačala značaj poznatih ličnosti koji, prema njenim rečima, moraju da budu zastupljene u “Vogu”.

Modni znalci primećuju, a uočavaju i modni laici, da nas ona od jedne do druge Met Gale vodi u nove modne dimenzije. Njeno zalaganje, strast, znanje i ljubav dobili su i konkretnu potvrdu.

Američki Vog objavio je više nego kontroverzan članak o supruzi bivšeg sirijskog predsednika Bašara el Asada. U tom tekstu o Asmi el Asad pisalo se u superlativu , baš kao i o tadašnjoj sirijskoj državi, koja je u to vreme bila u građanskom ratu. Sporan hvalospev uklonjen je sa sajta magazina, ali se vratio na internet nakon što je nekadašnji sirijski lider krajem 2024. pobegao iz zemlje.

Članak su mnogi kritikovali, a Ana Vintur i Bak optužene su zbog kampanje za odnose s javnošću u ime režima , piše The Guardian.

"Kao i mnogi u to vreme, nadali smo se da će Asadov režim biti otvoren prema progresivnijem društvu. Nakon našeg intervjua, kako su se strašni događaji proteklih godinu i po odvijali u Siriji, postalo je jasno da su ti prioriteti i vrednosti potpuno u suprotnosti sa onim u Vogue", izjavila je Ana Vintur za The New York Times, pa poručila: