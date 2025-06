Iako Ana ostaje na svojim funkcijama glavne direktorke sadržaja u izdavačkoj kući "Condé Nast", gde nadgleda urednički rad brendova kao što su: "WIRED", "Vanity Fair", "GQ", "AD", "Condé Nast Traveler", "Glamour", "Bon Appétit", "Tatler", "World of Interiors", "Allure", "Teen Vogue", "Ars Technic" i "Them" na globalnom nivou i globalne uredničke direktorke magazina "Vogue", novi urednik editorijala američkog magazina "Vogue" vodiće svakodnevno poslovanje magazina na svim platformama. Osoba na toj poziciji izveštavaće direktno Vintur, kao što je to slučaj sa svim osobama na tim funkcijama ostalih izdanja Vogue-a.