U poređenju sa vožnjom kolima koja podrazumeva makar par sati za volanom, gužve na naplatnim rampama, skupo gorivo i neizvesno parkiranje u gradovima "pod opsadom"- putovanje autobusom deluje kao bajka. Sve što je potrebno je da kupite kartu, spakujete stvari, dođete 15 minuta pre polaska – i to je to. Nema navigacije, nema putarina, nema stresa.

Sada kada je dilema oko prevoza rešena, ostaje samo još da odlučite gde? Festivalska mapa ove godine nudi nekoliko jakih opcija, i to ne samo u Srbiji već i u regionu. Kragujevački Arsenal samo što nije počeo, Exit i Sziget tradicionalno okupljaju stotine hiljada posetilaca i donose najveća imena svetske muzičke scene a tu je i poslastica za sve one koji uživaju u nešto manje "mainstream zvuku", Nišville Jazz Festival.

Arsenal Fest počinje 26. i traje do 28. juna i ove godine donosi jedan od najraznovrsnijih programa do sada. Na tri bine tokom tri večeri nastupiće više od 50 izvođača.

Prve večeri publiku očekuje nastup grupe Massive Attack, uz Bajagu, Zoster i Idu Prester. Petak donosi hit izvođače kao što su Senidah, The Hu i Joker Out, kao i beogradske sastave Buč Kesidi i Crni Cerak, dok će u subotu 28. juna na glavnu binu izaći Faithless, Michael Kiwanuka, La Femme, Rambo Amadeus i Orthodox Celts.

Ovogodišnji EXIT održava se od 10. do 13. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi i okuplja više od 600 izvođača na oko 20 različitih bina. U Novi Sad dolaze neka od najzvučnijih imena svetske muzičke scene – od tehno i elektro zvezda, do rok i pop velikana.

Festival se otvara u četvrtak 10. jula nastupima Amelie Lens, Nine Kraviz, Tiësta i The Boomtown Rats. U petak nastupaju The Prodigy, Erica Prydz, I Hate Models i još desetine izvođača. Subota je rezervisana za Loreen, MAU P i DJ Gigolu, dok će poslednje festivalsko veče, obeležiti Sex Pistols, Boris Brejcha, DJ Snake i Indira Paganotto.

Sziget će se ove godine održati od 6. do 11. avgusta kao i uvek na ostrvu Obuda u Budimpešti. U pitanju je jedan od najvećih i najznačjnijih festivala u Evropi, koji okuplja više od pola miliona posetilaca iz celog sveta. Tokom šest dana na više od 60 bina i zona, Sziget nudi preko 1.000 nastupa – od muzičkih koncerata i umetničkih instalacija, do pozorišnih predstava i , performansa, sportskih aktivnosti i radionica.

Među zvezdama ovogodišnjeg programa su Post Malone, A$AP Rocky, Shawn Mendes, Charli XCX, Chappell Roan i Anyma, a nastupiće i – Little Simz, Papa Roach, Empire of the Sun, Armin van Buuren, Justice, Nelly Furtado, Kiss of Life i stotine drugih izvođača.