Patrik (60), izvršni direktor moćne holivudske agencije WME, danas uživa u braku s Pijom Vajtsel (41), bivšom zvezdom australijske serije "Home and Away", a danas preduzetnicom i influenserkom sa vlastitim brendom za negu kože.

Bezos i Loren: Od afere do venčanja

Afera je rezultirala Bezosovim razvodom od Mekenzi Skot, njegove supruge sa kojom je bio u braku više od 25 godina i s kojom ima četvoro dece. Džef joj je tada isplatio 38 milijardi dolara, a bio je to jedan od najskupljih razvoda u istoriji.

- Patrik se smeje poslednji, i to punim plućima. Živi život iz snova s Pijom i više uopšte ne razmišlja o Loren, Džefu ni o toj celoj drami - rekao je izvor blizak paru za Daily Mail Australia.

Zanimljivo, i Loren i Patrik danas uspešno zajedno odgajaju decu, a izvori tvrde da se i Pija i Loren međusobno odlično slažu. Iako je upravo Patrik onaj koji je davno upoznao svoju tadašnju suprugu Loren sa Džefom Bezosom, i to na Amazonovoj zabavi za film "Manchester by the Sea", danas je očigledno da se karte u njihovim životima sasvim drugačije slažu.