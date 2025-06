Predbračni ugovor Bezosa i Sančez dolazi nakon razvoda osnivača Amazona od Mekenzi Skot 2019. godine, kada takav ugovor nije postojao. Mekenzi je od Bezosa otišla sa više od 38 milijardi dolara u akcijama Amazona , što je razvod učinilo jednim od najskupljih u istoriji. Razvod je uključivao eksplozivne optužbe za varanje u kojima je navedeno da je Bezosa imao aferu sa sadašnjom verenicom Sančez. Brak para je prethodio Bezosovom finansijskom uspehu- zapravo, Skot je radila kao prvi zaposleni u Amazonu i bila je svedok kako je Bezos doveo Amazon do njegove kultne pozicije. Bezos i Mekenzi imaju četvoro dece.

"Verovatno su već prošli kroz noćnu moru, a to je parnica oko njihovog prethodnog razvoda i koliko dajete drugoj strani ili dobijate, a oni to ne žele da urade“, kaže on za Fortune .