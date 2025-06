Milijarder je na venčanju mnoge iznenadio izostankom džentlmenskih manira. Naime, dok je njegova partnerka krenula ka gondoli, on je nonšalantno stajao iza nje. Ni u jednom trenutku nije pokušao da joj pomogne da se bezbedno spusti u gondolu, već je to prepustio momcima iz obezbeđenja. Za to vreme on je stajao nekoliko koraka iza svoje drage i pratio razvoj situacije.