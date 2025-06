Nakon što je napustio Stanford i doktorske studije iz energetske fizike, Mask je 1995. godine sa bratom Kimballom osnovao Zip2 Corporation. To je bila web kompanija koja je pružala poslovne direktorijume i mape za novine, uključujući The New York Times i The Chicago Tribune. 1999. godine, Compaq je kupio Zip2 za 307 miliona dolara, od kojih je Mask dobio 22 miliona dolara.