Čuveni pevači Al Bano i Romina Pauer počeli su i da zajedno nastupaju, objavljivali zajedničke albume, a onda 1976. sa pesmom "We'll Live It All Again" nastupili na Evroviziji i osvojili sedmo mesto. Bili su za Italijane par iz snova, a onda su 1999. rešili da se razvedu. U zvaničnom saopštenju pisalo je da su razlozi kraha braka razlike u kulturi, vaspitanju i stavovima.