Marina Nemet, glumica koju pamtimo po ulozi Mirjane u kultnom filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića", preminula je 2010. godine u 50. godini života nakon teške borbe s karcinomom.

Kada je imala samo 17 godina Marina je debitovala pred kamerama i odmah osvojila publiku u ulozi Mirjane u filmu "Ljubavni život Budimira Trajkovića".

Njen talenat uočila je supruga poznatog režisera Vatroslava Mimice još dok je bila u osnovnoj školi.

Nakon velikog uspeha, odlučila je da napravi pauzu od glume. Tri decenije kasnije pokušala je da se vrati filmskoj karijeri, ali je razočarana stanjem u kinematografiji i ponuđenim ulogama donela odluku da zauvek napusti svet filma

Sredinom 2010. godine, Marina je na rutinskoj kontroli saznala da boluje od zloćudnog tumora dojke.

Lekari joj nisu davali mnogo nade. Iako je otišla na operaciju verujući da će joj to spasiti život, ispostavilo se da to nije bilo dovoljno. Tokom borbe s bolešću sve je krila, čak i od najbližih. Do samog kraja gotovo niko nije znao kroz kakav pakao prolazi.

Kada se na kratko oporavila, koleginice iz pozorišta priredile su humanitarnu predstavu "Tartif", a sav prihod namenile su lečenju Marine. Na toj predstavi se i pojavila da im se zahvali i to je, nažalost, bilo njeno poslednje pojavljivanje u javnosti.

Preminula je 11. decembra 2010. godine u Beogradu u pedesetoj godini života.

