Glumac Milan Vasić početkom aprila venčao se sa svojom izabranicom, a nekoliko dana kasnije otkriveno je i da novopečeni supružnici očekuju bebu . Sada uživaju u najlepšem periodu života i to ne žele da skrivaju.

Milan i njegova 18 godina mlađa partnerka Maja sitno broje do dolaska bebe na svet s obzirom na to da se rođenje očekuje u julu. Glumac je sada objavio jednu veoma emotivnu fotografiju svoje srećne porodice. Na njoj je sa suprugom koja opušteno sedi, dok joj je on pao u zagrljaj i nežno miluje trudnički stomak. Ova veoma emotivna fotografija izazvala je oduševljenje na društvenim mrežama. Nema sumnje da je Vasić jedva čekao ovu životnu fazu, te da nestrpljivo očejuje dan kada će postati otac.