Sofija, koja danas ima 90 godina, upoznala je italijanskog filmskog producenta Karla Pontija kada je imala samo 16 godina, 1950. godine, na takmičenju lepote u Rimu. On je tada bio 20 godina stariji od nje i već u braku sa Đulijanom Fjastrijem.

I pored toga, njihova veza je rasla, a zaljubili su se tokom snimanja filma „Žena reke“ 1954. godine. Iako je Karlo tajno zaprosio Sofiju kada je snimanje završeno, njihova veza je morala da bude na čekanju dok on ne dobije razvod, što je bio dug i težak proces zbog strogih verskih pravila u Italiji.

- Ali to bi značilo da ostavim Karla i izazovem veliki skandal.

- Keri Grant je bio vrlo zgodan muškarac i divan glumac, ali on me nije zaprosio. Mislim, kako možete da zaprosite dok snimate film? To je nemoguće. Imali smo lep odnos, ali Keri je bio mnogo stariji od mene.