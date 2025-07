- Oh, Bože, to je legendarno. To je sve. Zaista se ne sećaš života pre toga, to je najluđa stvar. Pokušavaš da se setiš – postoje slike mog života pre toga – ali osećaji, želje, stvari u kojima uživaš, sve to... jednostavno više se ne identifikuješ s tim, jer sebi ne dozvoljavaš ni mentalno da ideš toliko daleko unazad, jer... jer nije ni važno.