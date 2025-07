Sia Kejt Izobel Furler, poznata jednostavno kao Sia , stvara globalne hitove, puni koncertne hale i dobija muzičke nagrade - ali sve to bez otkrivenog lica. Ova australijska pevačica, kompozitorka i producentkinja donela je jednu od najradikalnijih odluka u svetu pop muzike - da svesno izbegava slavu.

Ipak, zbog Kim Kardašijan je napravila izuzetak, a onda ju je nedavno jedan tiktoker prepoznao na ulici i snimio, pa obelodanio njeno lice celom svetu! Kada nešto postane toliko viralno, teško možete da sakrijete i sačuvate anonimnost - iako je Siji to godinama uspešno polazilo za rukom.

"Kada sam otišla u prodavnicu bez perike da kupim crevo, niko me nije prepoznao, iako je moja pesma svirala u radnji. Tad sam znala da je eksperiment uspeo", izjavila je u intervjuu za "E!" jednom prilikom.

Sijina muzička karijera traje decenijama. Počela je kao pevačica u džez bendu Crisp tokom 90-ih . Kasnije je sarađivala sa bendovima "Jamiroquai" i "Zero 7", postepeno gradeći svoje ime kao solo umetnica. Međutim, kako je slava rasla, pojavili su se problemi.

Sia ima plavu kosu i plave oči i oblo lice - koje je gotovo uvek skriveno na nastupima i dodelama nagrada. Postoje fotografije iz njenih ranijih godina (do 2010.), ali svesno je izbegavala javne nastupe bez maske ili perike.

Njena neto imovina procenjuje se na 25 miliona dolara, zahvaljujući izuzetnom uspehu albuma "1000 Forms of Fear" (2014) i "This Is Acting" (2016), od kojih je svaki prodat u više od 2 miliona primeraka.