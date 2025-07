Na svojoj društvenoj mreži Truth Social Tramp je objavio kako izgleda bočica i otkrio da se parfem zove Victory 45-47 , aludirajući na to da je bio 45. predsednik SAD, a da je nedavno postao i 47. "Tramp parfemi su stigli. Zovu se Victory 45-47 jer predstavljaju pobedu, snagu i uspeh - za muškarce i žene" , napisao je i dodao: "Kupite bočicu za sebe i za one koje volite. Uživajte, zabavite se i nastavite da pobeđujete!"

Cena - 249 dolara

"Miris narcisoidnosti"

"Od kripto-prevara do sumnjivih poslova s nekretninama, Tramp nikada nije prestao da koristi politiku da bi se lično obogatio. Hajde, MAGA, pokušajte da branite ovu korupciju", objavila je politička grupa Republicans Against Trump. Novinar Aron Rupar nazvao je parfem "novim poglavljem u iskorišćavanju javnosti", a brojni su se zapitali kako je to uopšte legalno.