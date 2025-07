U žiži javnosti se našla i 2005. godine zbog performansa Seedbed, koji je uključivao masturbaciju uživo i devet orgazama u galeriji Sonnabend u Njujorku. Marina je objasnila da ju je tabu aspekt ovog performansa intrigirao i da je bila potrebna izuzetna koncentracija da bi se do kraja izvelo devet orgazama u nekoliko sati.

Tokom posete Amsterdamu 1975. godine, Marina Abramović je, kao deo projekta „Razmena uloga“, odlučila da zameni mesta sa seksualnom radnicom u ozloglašenom Crvenom distriktu. Bio joj je to prvi put u tom gradu, i shvatila je da je to odličan istraživački koncept , pogotovo zato što joj je vaspitanje govorilo da je seksualna radnica „najniža stvar koju treba biti“. Ideja da uznemiri majku ovim činom postala je, kako je priznala, motivišući faktor.

- Bilo je prilično strašno to raditi, ali ovo je bilo 1975. godine, radila sam to šest sati, bilo je tako fascinantno, sećala se Abramović.

U intervjuu sa Anđelom Serino, Abramović je priznala da ju je intrigiralo istraživanje i položaja seksualne radnice i ekonomskog aspekta. Govoreći o „unutrašnjem iskustvu“, opisala je to kao prelazak iz „zaštite“ umetnice u „nezaštićeno područje“ seksualne radnice.

Abramović je priznala: "Bilo me je zanimalo da znam kako se to zaista oseća. Što je zaista neverovatno iskustvo jer da su mušterije došle i platile punu cenu, ja bih to zaista uradila."