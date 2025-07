Glumica Sofija Vergara ne gubi vreme kada je u pitanju slavlje — sezona njenog rođendana je i zvanično počela! Zvezda serije "Moderna porodica", koja 10. jula puni 53 godine , započela je proslavu na spektakularan način – l uksuznim krstarenjem Mediteranom na jahti Luminara iz kolekcije The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Riki Martin, Sting i Džej Balvin među slavljenicima

Proslava nije prošla bez iznenađenja – Sting je sve prisutne oborio s nogu akustičnom verzijom hita "Every Breath You Take", dok je Džej Balvin rasplamsao atmosferu svojim najvećim hitovima pod zvezdanim mediteranskim nebom.