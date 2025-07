Lepa, mlada, trudna i puna planova za budućnost. Tako je izgledala Šeron Tejt na poslednjim fotografijama koje je snimio proslavljeni fotograf Teri O'Nil. Samo nekoliko dana kasnije, njen život, kao i životi njenih prijatelja, ugašen je na najbrutalniji mogući način od strane jezivog hipi kulta Čarlsa Mensona. Njena priča, simbol izgubljene nevinosti Holivuda i mračne strane šezdesetih, ponovo oživljava u novom filmu Kventina Tarantina "Bilo jednom u Holivudu" (Once Upon a Time in Hollywood), gde Šeron tumači Margo Robi.