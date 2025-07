Kurir u Bigovu

- Kako se ne sećamo Bore. Kad nije imao posla u Beogradu, ovde je boravio stalno. Najviše je voleo da sedi na svojoj terasi i da gleda u more. Na stolu obavezno rakijica domaća, a supruga mu sprema ribu. Bila su to srećna vremena. Supruga mu je tu i ona je predivna, kulturna i fina dama - rekao nam je jedan starosedelac Bigove. Druga komšinica je otkrila kakav je Žika Todorović.

Sećanja

- To je naša porodična kuća. Imam maćehu Karolinu i sestre. Imam svoj sprat. Za 16 godina ovo je prvo leto da nisam otišao zbog korone. To je oaza u kojoj sam opušten, u kojoj u gaćama mogu da odem do kafane. Niko me ne gleda i ne smara. Zamisli da u Budvi izađem i sednem, ne bih mogao da živim - rekao je ranije Žika i osvrnuo se na gubitak sina pre par godina.