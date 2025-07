Doduše, Miler je samo projurio ispred okupljenih fotografa, ne ostavaljući previše prostora za fotografije, no, okupljeni predstavnici medija ipak su uspeli da ga snime.

No, njegov "look" mnoge je iznenadio iako , na prvu loptu, ne postoji ništa "sporno". Ezra se na festivalu pojavio u elegantnom bordo odelu i beloj košulji, dok je izdanje upotpunio četničkom kokardom.

Mnoge je zbunilo odakle Ezri ovakav "modni" detalj, no sve je bilo jasno kada se videlo ko mu je pravio društvo na crvenom tepihu.

On je kasnije pozirao sa lepom Beograđankom Milom-Aleksijom Gojković , zbog koje često i boravi u srpskoj prestonici, a postoje navodi i da često posećuje gej barove u glavnom gradu.

2011 – marihuana i narušavanje javnog reda

Tokom snimanja "The Perks of Being a Wallflower" u junu 2011, zaustavljen je u Pitsburghu s 20 grama marihuane. Optužba za posedovanje je odbačena, a dobio je dve novčane kazne od po 300 dolara za narušavanje javnog reda.