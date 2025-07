On je za TMZ ispričao da je zvezda filma Kill Bill u petak prošle nedelje imao rutinsku posetu bolnici UCLA kako bi proverio rame, tačnije povredu rotatorne manžetne, koja je posledica pada s konja pre oko dve godine. Majkl je razmatrao mogućnost operacije, ali se zbog zgusnutog rasporeda odlučio da rame za sada stabilizuje pomoću steznika.

Smit je ispričao i da je upravo on pronašao Majkla mrtvog u četvrtak ujutru. Nije uspeo da ga dobije ceo dan u sredu, pa je odlučio da ga poseti – i zatekao ga je nepomičnog u krevetu oko 8:30 ujutru.

Osim što je s nestrpljenjem očekivao Comic-Con, Michael je pred smrt radio i na promociji svoje nove knjige „Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems“ („Suze za mog oca: Misli i pesme jednog odmetnika“).