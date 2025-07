trajalo samo 18 meseci DŽULIJAN MEKMAHON BIO OŽENJEN PLANETARNO POPULARNOM PEVAČICOM! Imali su vezu iz snova, ali je brak kratko trajao, za sve je kriva njegova majka

Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Bila je to veza kao iz sapunice – mlada Deni Minog upoznala je i zaljubila se u Džulijana Mekmahona na snimanju serije "Home and Away" 1991. godine.