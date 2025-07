Letnje praznike vojvotkinja od Saseksa odlučila je da obeleži na sebi svojstven način – uz vizuelno atraktivnu čarkuter tablu, koju je sa ponosom predstavila na Instagram profilu svoje lifestyle brend platforme "As Ever".

Njeno učešće u pripremi čarkuter table dodatno je promovisalo "As Ever" malinasti namaz, koji je, iako prodat u rekordnom roku, doživeo razočaravajuće recenzije kada je konačno stigao do kupaca.