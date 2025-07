Odlazak glumca Džulijana Mekmahon (57), koji je izgubio bitku sa rakom , rastužila je brojne ljubitelje TV serija u kojima je igrao. Među njegovim najistaknutijim ulogama izdvajaju se one u serijama "Reži me" (Nip/Tuck) i "Čari", gde je tumačio lik Kola Tarnera, uz čuvene sestre čarobnice. Od njih četiri, tri su žive i oprostile su se od voljenog kolege. U dirljivm porukama pomenuta je i čuvena Šenon Doerti , koja je nekada činila glavnu postavku pomenute televizijske priče.

Oglasio se i glumac Joan Grifild koji je uz Džulijana glumio u filmovima Fantastic Four i Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Naglasio je da je vest o smrti njegovog kolege veoma tužna.