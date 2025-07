Glumica Šarliz Teron (49) nedavno je govorila o svom se*sualnom životu i o avanturi za jednu noć koju je imala s mlađim muškarcem . Teron je gostovala u podkastu "Call Her Daddy" i voditeljki Aleks Kuper otkrila da će joj ta noć dugo ostati u sećanju.

- Imala sam možda tri avanture za jednu noć u celom životu, ali nedavno sam imala se*s sa 26-godišnjakom . Bilo je je***o neverovatno, a to nikada pre nisam uradila. Pomislila sam: "Oh, ovo je sjajno" - ispričala je i naglasila da je u poslednjoj deceniji stekla novo samopouzdanje kada je reč o se*su, ali i dalje veruje da je "poslednja osoba" kojoj bi trebalo da se obratite za se*sualne savete.

- Žene koje deluju samouvereno i otvoreno, u krevetu su obično one koje žele da udovolje muškarcima - rekla je, pa dodala:

- Nije li to čudno? Mi treba da budemo te koje kažu: "Ja ću doživeti orgazam." Moj savet je ovaj: Nemojte to raditi. Iz dva razloga - doživećete bolje orgazme, i vašem muškarcu će se to dopasti - dodala je.