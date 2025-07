"Najsiromašniji period mog života bio je upravo dok sam studirala. Sećam se da sam često davala krv kako bih imala dovoljno novca za plaćanje računa ili hranu. Najčešće sam jela palačinke s vodom, bile su jeftine, a držale su me sitom" , ispričala je jednom prilikom.

U to vreme nije imala nikoga ko bi mogao da joj pomogne ili da joj finansira časove pevanja, plesa, pa čak ni da kupi automobil.

Ni na ljubavnom planu nije joj sve išlo glatko. Njene veze često su punile naslovnice medija, a retko su završavale srećno. Jedna od njenih najpoznatijih veza je ona s bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovim , a prema pisanju medija, upravo je ona odlučila da prekine taj odnos jer on navodno nije imao ozbiljne namere s njom.

Upoznali su se 2019. na setu emisije "The X Factor: Celebrity" , gde je Šerzinger bila jedna od članica žirija. Evans se tada takmičio u šouu , a kasnije je u jednom intervjuu otkrio da nije očekivao da će Nikol biti zainteresovana za njega.

"Nisam mislio ništa da pokušavam s njom jer bi to bilo neprofesionalno, a ona je bila tako draga i predivna u svakom mogućem smislu. Mislio sam da sam van njene lige. A onda nas je spasila kad smo kao bend otpevali ‘Swing Low, Swwt Chariot‘. Kasnije sam otišao do njene garderobe kako bih joj zahvalio što nas je spasila. To je bio prvi put da sam razgovarao nasamo s njom, a sve ostalo je istorija", ispričao je.