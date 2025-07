Ipak, njihov kompleksan odnos sa kraljicom otkrila je novinarka i kraljevska biografkinja Seli Bedel Smit, koja je razne informacije o odnosima unutar kraljevske porodice dobila od pokojne kraljičine rođake, ledi Elizabet Anson. Kako je ranije istaknuto, ledi Elizabet je rekla da je Hari bio nepristojan prema kraljici tokom sastanka vezanog za njegovo venčanje sa Megan. Njeni komentari poklapaju se sa tvrdnjama ranije iznetim u magazinu The Spectator, koji navodi da su odnosi između Megan, Harija i kraljice bili znatno složeniji nego što su to vojvoda i vojvotkinja od Saseksa prikazivali.

- Hari misli da kraljica može da radi šta želi, ali ne može. Kada je reč o verskom aspektu, to je u nadležnosti dekana Vindzora. Hari je tako narušio odnos sa svojom bakom. Bila je jako pogođena. Šokiralo me kada mi je kraljica to rekla, koliko ju je to rastužilo. Nisam imala pojma o tom razgovoru, da je on bio nepristojan prema njoj deset minuta. Pili su s njom čaj dan ranije. Pokušavala je da sazna detalje o venčanici, a Megan joj nije htela ništa reći - prisetila se kraljičina rođaka.