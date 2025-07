Promena prezimena: Kako je Kiridžija postala Kiri

Od školskih predstava do Holivuda

Nina je prva glumačka iskustva stekla u školskim predstavama, a profesionalni debi imala je 2007. godine. U televizijskom svetu debitovala je 2011. u Diznijevom filmu Geek Charming, a zatim se nizala uloga za ulogom. Posebno se istakla u horor žanru, u ostvarenjima poput Let Her Out, The Haunted House on Kirby Road i The Heretics.